حصرياً سيدتي نت- نوال الزغبي لـ نيشان: نادمة لأني كذبت على طوني خليفة

تطل الفنانة نوال الزغبي مساء غد الأحد 14فبراير في يوم الحب مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان في حلقة خاصة صورت بمناسبة صدور ألبومها "مش مسامحة". تحدثت الزغبي خلال اللقاء عن أمور خاصة وفنية تتطرق اليها للمرة الأولى. وتم التصوير في مجمع "بلاتيا" على مساحة 270 متراً، حيث سجلت 6 أغان في لوحات استعراضية بـ 6 إطلالات تحمل توقيع المصمم اللبناني زهير مراد.

من أبرز المحاور التي تحدثت عنها نوال هي رفضها خوض مجال التمثيل، كما اعترفت للمرة الأولى انها نادمة لأنها كذبت على الإعلامي طوني خليفة منذ سنوات طويلة، عندما سألها "هل أجريتِ عمليات تجميل؟".

وقالت نوال إن الفريق الذي كان يحيط بها آنذاك كان يحاول إبعادها عما يجري في الوسط الفني، وكان مطلوبا منها أن تجيب بـ "لا"، علماً انها لم تكن تجد اي مشكلة في الإعتراف بأنها أجرت عمليات تجميل، وأضافت ان كل النساء في هذا العصر يقمن بإجراء عمليات تجميل، معتبرة ان اخفاء هذا النوع من العمليات أمراً مستحيلاً.

وقالت الزغبي انه كان لا بد لها من الإعتراف آنذاك، لذا ندمت أشد الندم، خصوصاً وأن ردة الفعل على تصريحها كانت سلبية.

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