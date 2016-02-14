التركيان مهند وإيزيل من الأكثر بذخاً في حفل زفافه؟

جذب خبر زواج النجم كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند مساء 19 فبراير في باريس، بالتزامن مع زواج النجم كينان أميرزالي أوغلو الشهير بإيزيل في جزيرة كوندا في تركيا مساء 21 مايو اهتمام الصحافة التركية التي حولت المناسبتين الى فرصة إعلامية فدخلت في مقارنة بين سيحضره كل منهما لحبيبته في هذا اليوم.

وقد تساءلت الصحافة التركية أي حفل زفاف سيحظى باهتمام أكبر؟ ومن من النجمين سينفق أكثر على حفله؟

خاتم ماسي بـ70 ألف دولار هدية كينان لخطيبته

رغم نفي الممثلة سنيم كوبال (28 عاماً) خطيبة كينان أميرزالي أوغلو ما أشيع عن أنّ ثمن خاتم خطوبتها الماسي 70 ألف دولار، إلا أن الصحافة أكّدت على قيمته الحقيقية المقدّرة بهذا المبلغ.

350 ألف ليرة تكلفة حفل زفاف كينان

ذكرت الصحافة التركية أنّ كينان أميرزالي أوغلو سيدفع مبلغ 350 ألف ليرة تركية تكلفة إقامة حفل زفافه في جزيرة كوندا.

وسيستمر الاحتفال بالزفاف ثلاثة أيام وثلاث ليال في جزيرة كوندا، وسيتم نقل المدعوين إلى حفل الزفاف عبر القوارب المزيّنة إلى مقر إقامتهم في فندقين راقيين في الجزيرة يوم 19 مايو، قبل حفل الزفاف الرئيسي بيومين.

فيلم رومانسي خاص للعرسين سنيم وكينان

وخلال إقامة العروسين سنيم وكينان في جزيرة كوندا قبل يوم الزفاف، سيصوران فيلماً رومانسياً لهما معاً في حديقة الفندق الذي سيقيمان فيه، ويتوقّع المقرّبون من كينان أن يغني لعروسه أغنية رومانسية على المسرح، ولم يعرف بعد من هو الفنان الذي سيحيي حفل زفافهما.

كما لم تعرف بعد وجهتهما المختارة لقضاء شهر العسل.

كيفانش تاتليتوغ و 600 ألف ليرة كلفة الزفاف

من المتوقع أن يكلّف زفاف الممثل كيفانش تاتليتوغ شاملاً تذاكر سفر وإقامة مدعويه الـ45 في باريس، حوالي الـ600 ألف ليرة تركيّة.

ومن أبرز المدعوّين الممثل كيفانش كاسابالي الشهير بجميل في (الأوراق المتساقطة) وزوجته الممثلة صدف أفجي الشهيرة بميرنا في مسلسل (ميرنا وخليل)، والرياضي الهولندي ويسلي شنايدر وزوجته.

ولم تعرف بعد وجهة العروسين لقضاء شهر العسل المرجحة أن تكون في باريس أيضاً.

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