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احلام: ماتت ام كلثوم فولدت انا

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السبت 13-02-2016 20:13

يصادف اليوم 13 شباط- فبراير عيد ميلاد الفنانة الإماراتية أحلام، وبهذه المناسبة نشرت الأخيرة عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "هل تعلم ان السيدة الكبيرة كوكب الشرق ام كلثوم توفيت في فبراير، وان السيدة أحلام الشامسي ولدت في فبراير وهكذا نضمن لكم استمرار الفن الجميل".

الحساب الوهمي لأم كلثوم على "تويتر" رد على أحلام بطريقة ساخرة، من خلال تغريدة كتب فيها: "هل تعلمي انتي انك بدأتي تخرفي؟ اي هاف اونلي وان مرارة والله يا أحلام بلاش تفقعيهالي ارجوكي".

هذا الحساب الذي يحمل إسم "ام كلثوم" على تويتر، يحظى بشعبية واسعة وعدد كبير من المتابعات، وينشر مقاطع طريفة مستوحاة من اغنيات كوكب الشرق.

يذكر ان تغريدة احلام قوبلت بموجة عارمة من السخرية واعتبر البعض ان لا وجه للمقارنة بين ام كلثوم واحلام التي اشتهرت بمشاكلها الخاصة اكثر مما اشتهرت باغانيها.

 

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