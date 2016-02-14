كلوني يناقش مع ميركل أزمة اللاجئين وينفعل على صحافي

على هامش زيارة النجم العالمي جورج كلوني (George Clooney) لألمانيا من أجل المشاركة في مهرجان برلين السينمائي، التقى وزوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اجتماع مغلق في مقر المستشارية بحضور وزير خارجية بريطانيا السابق ديفيد ميلباند الذي يرأس مؤسسة الإنقاذ.

وصرح ميلباند عقب اللقاء أنهم ناقشوا المشكلة العالمية للاجئين، في حين قال كلوني لصحيفة The Guardian أن اللقاء تناول ما يمكن أن تسهم به هوليوود في حل هذه المشكلة.

وعند سؤال كلوني عن المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل دونالد ترامب الذي دعا إلى حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة وبناء جدار حدودي لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك، قال إنه يعتقد أن الأمريكيين سيفعلون الشيء الصحيح في نهاية الأمر.

وأضاف: "يكون عليّ دائماً أن أحذر الناس عند مشاهدتهم مجريات السياسة الأمريكية من أننا ننزع للجنون قليلاً خلال الموسم السياسي وهو موسم طويل جداً".

وتابع: "أعتقد أن وينستون تشرشل هو من قال يمكنك دائماً الاعتماد على الأمريكيين لفعل الشيء الصحيح بعد أن يستنفدوا كل الاحتمالات الأخرى، لذلك كل شيء سيسير على ما يرام، لكن ذلك سيستغرق منا وقتا قصيراً".

وكاد المؤتمر الصحفي الذي عقده جورج كلوني خلال فعاليات افتتاح مهرجان برلين السينمائي الـ 66 مساء 11 فبراير أن يتحول إلى مشاجرة، بعد أن تجاهل صحفي أعماله الفنية ليسأله عما ينوي فعله حيال مشكلة اللاجئين،

ورد كلوني على الصحفي: "أنا امضي وقتاً طويلاً في البحث في هذه الأمور ومن الغريب أن يقف شخص ويسألني هذا السؤال". ثم التفت إلى الصحفي متسائلاً " أحب أن أعرف ما الذي تقوم به أنت للمساعدة في مثل هذا الموقف".

يشار الى ان أمل رافقت زوجها الى برلين لحضور العرض الأوّل لفيلمه Hail Caesar.

أنجيلا ميركل تتفوق على دونالد ترامب كأقوى امرأة