تقرير في الجول – فريزر فورستر.. أو كيف يكون حارس مرمى أكثر من نصف فريق

يعتبر البعض حارس المرمى نصف الفريق فهو يعطيك الأمان في حراسة عرينه ويعطي خط دفاعه ثقة أكبر في اللعب فلا قلق من طعنة تأتيك من الخلف والمهاجم أمام المرمى.

وفريزر فورستر حارس ساوثامبتون هو من نوعية تلك الحراس التي تعطيك تلك الثقة فهو كالأسد يدافع عن مرماه بما أوتي من قوة فهو صاحب 147 شباك نظيفة (Clean Sheet) في مسيرته الكروية المقدرة بـ289 مباراة.

هذا يعني أنه حافظ على شباكه نظيفة في أكثر من نصف المباريات التي لعبها في مسيرته مع نورويتش وسيلتيك وساوثامبتون.

ويمتلك فورستر رقما قياسيا في الدوري الاسكتلندي حينما حافظ على شباكه في 13 مباراة - 1256 دقيقة متتالية - لم تهتز بها شباكه ليحتل المركز السادس في قائمة أكثر الحراس حفاظا على شباكهم نظيفة في تاريخ كرة القدم.

وكان فورسترفي موسمه الأول مع ساوثامبتون قد حافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة متفرقة وليست متتالية قبل أن يتعرض لإصابة قوية بعد 30 مباراة أبعدته لمدة 9 أشهر عن الملاعب ولكن رقم فورستر ظل صامدا فكان أكثر حارس حفاظا على شباكه نظيفة في مباريات الموسم الماضي في أنجلترا مناصفة مع مينيوليه حارس ليفربول وجو هارت حارس مانشستر سيتي.

وعاد فورستر من الإصابة الشهر الماضي وكانت عودته حميدة فبعد أن حافظ مارتن ستيكلنبرج على نظافة شباك القديسين 6 مرات في 17 مشاركة نجح فورستر في الحفاظ على شباكه نظيفة في الست مباريات التي شارك فيهم منذ عودته إلى الملاعب جميعا.

ولا هدف دخل شباك الفريق بعودة الحارس الانجليزي صاحب الـ27 عاما ففاز فريق المدرب رونالد كومان في خمس مباريات وتعادل في واحدة ليرتقي إلى المركز السابع ويعود منافسا على التأهل إلى الدوري الأوروبي بعد أن كان في النصف الأسفل من الجدول قبل عودته.

ولكن مازال الرقم القياسي لأطول مدة لحارس محافظا على شباكه نظيفة بعيدا عن فورستر، وهو الرقم لذي يحمله إدوين فان دير سار حارس مانشستر يونايتد السابق عندما حافظ على نظافة شباكه لـ14 مباراة - 1311 دقيقة لعب متتالية - وذلك في موسم 2008-2009.