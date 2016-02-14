انتهت - قمة إيطاليا - يوفنتوس يخطف الصدارة من نابولي بهدف زازا

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اختار ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس أن يبدأ مواجهة نابولي بالدوري بخط وسط مكون من بول بوجبا وكلاوديو ماركيزيو وسامي خضيرة والأخير حل محل ستيفانو سترارو الذي شارك في لقاء فروزنيوني بالجولة الماضية.

وشهدت تشكيلة يوفنتوس عودة خضيرة الذي كان مصابا ولم يشارك في مباراتي جنوى وفروزينوني على الترتيب بالدوري ومشاركة باتريس إيفرا في الخط الخلفي بدلا من جورجيو كيليني وكذلك مشاركة كوادرادو على الجناح الأيسر على حساب أليكس ساندرو.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

الدفاع: باتريس إيفرا – ليوناردو بونوتشي – أندريا بارزايالي

الوسط: سامي خضيرة – كلاوديو ماركيزيو – بول بوجبا – ستيفان ليشتستاينر – خوان كوادرادو

الهجوم: باولو ديبالا – ألفارو موراتا

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: سيميوني زازا – هيرنانيس – أليكس ساندرو – سيميوني بادوين – دانيلي روجاني – نوربيرتو نيتو – ستيفانو سترارو – روبينيو – روبيرتو بيريرا – أندريا فافيلي

أما ماوريزيو ساري فاختار البدء بجورجينيو في خط الوسط على حساب ميركو فالديفيوري ولم يشهد التشكيل أية إختلافات أخرى عن مباراة كاربي بالجولة الماضية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بيبي رينا

الدفاع: فوزي غلام – كاليود كوليبالي – راؤول ألبيول – إلسيد هايساي

الوسط: جورجينيو – ماريك هامسيك – ألان

الهجوم: لورينزو إنسيني – جونزالو هيجواين – خوسيه كاليخون

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: رافائيل كابرا – إيفان سترينيتش – ميركو فالديفيوري – كرستيان ماجيو – دريس ميرتينس – فاسكو ريجيني – ديفيد لوبيز – فلاد تشيرشيس – جابريل – مانولو جابياديني – عمر القادوري – ناثانيال تشالوبا.

ويحتل نابولي صدارة الدوري بـ56 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس ثانيا بـ54 نقطة.