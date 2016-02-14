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بالفيديو – تشيلسي ينتفض ويكتسح نيوكاسل بخماسية

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بالفيديو – تشيلسي ينتفض ويكتسح نيوكاسل بخماسية بالفيديو – تشيلسي ينتفض ويكتسح نيوكاسل بخماسية

نجح تشيلسي في تحقيق فوز كبير على ضيفه نيوكاسل بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحافظ تشيلسي على سجله الخالي من الهزائم للمباراة العاشرة على التوالي في واحد من أسوأ مواسمه.

وبذلك يكون تشيلسي قد رفع رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في المركز الـ12 من الدوري الإنجليزي فيما تواصلت معاناة نيوكاسل الذي يحتل المركز الـ18 برصيد 24 نقطة.

وأنهى تشيلسي مبكرا على أحلام الضيوف في أول 17 دقيقة من المباراة بعد أن سجل ثلاثة أهداف مبكرة في شباك نيوكاسل.

وتقدم دييجو كوستا بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة من انفراد حولها بسهولة داخل الشباك، قبل أن يضيف بيدرو الهدف الثاني بعد خطأ فادح لدفاع نيوكاسل في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 17 نفذ تشيلسي مرتدة رائعة أنهاها دييجو كوستا بتمريرة لويليان الذي حولها لشباك نيوكاسل بسهولة.

وفي الشوط الثاني عاد بيدرو رودريجز في الدقيقة 59 قبل أن يضيف البديل بيرتراند تراوري الخامس في الدقيقة 83.

وسجل تاونسيند هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة 90 من عمر المباراة بعد مجهود فردي رائع ليسدد بيسراه في شباك كورتوا.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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