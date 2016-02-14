إنريكي: ميسي وتوران جاهزان لمواجهة سيلتا فيجو

3 أمور تصعب مواجهة الزمالك على وادي دجلة بعد الخسارة من الأهلي في قمة الدوري المصري 2-0، هذا ما يؤمن به عبد الباقي جمال المدرب المساعد لدجلة.

ويلعب الزمالك مع دجلة يوم الأحد في الجولة الـ18 من الدوري، وعينه على استغلال تعادل الأهلي المتصدر مع طلائع الجيش سلبيا لتقليص الفارق في النقاط.

ويحاور FilGoal.com مدرب دجلة عن طريقة الاستعداد لمواجهة الزمالك، وطريقة اللعب أمام الفريق الأبيض، وفرص النجم الفرنسي فلورين مالودا في المشاركة لأول مرة.

3 مصاعب

"صحيح أننا سنواجه فريقا كبيرا، ولكن استعدادنا سيكون مثل أي مباراة أخرى".

"الزمالك يمتلك أكثر من حافز في هذه المباراة، أولهم تعادل الأهلي الذي سيرفع من معنوياته وسيصعب مهمتنا لأنه سيسعى لتقليص الفارق مع الأهلي وسيلعب على الفوز من أول دقيقة".

"كما أن الزمالك لم يقدم نتائج جيدة منذ فترة، وسيرغب في التعويض بأي طريقة".

"أخيرا، فتغيير الجهاز الفني سيشكل دافعا إيجابيا للاعبي الزمالك من أجل إثبات أنفسهم. بالإضافة إلى أن اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية سيقدمون كل ما لديهم من أجل نيل ثقة محمد صلاح".

علي جبر ودويدار

"الهجوم هو أقوى خطوط الزمالك، رغم غياب التوفيق عن مهاجميه في الفترة الأخيرة".

"نحن أيضا مميزون هجوميا، لكننا سنعاني من أجل الوصول لمرمى أحمد الشناوي بكل تأكيد، فمستوى دفاع الزمالك مؤخرا ليس مقياسيا أو دليلا على تراجعهم".

"لا أعتقد أن علي جبر وأحمد دويدار سيتأثرا سلبيا بما حدث في مباراة الأهلي، بالعكس سيحاول اللاعبان أن يظهرا بشكل أفضل أمام دجلة".

"أبرز المشاكل الفنية التي عانى منها الزمالك مؤخرا كان تباعد الخطوط وهو ما أثر عليه في مباراة الأهلي، وسنحاول أن نستغل هذه الثغرة في مباراتنا إذا اندفع الزمالك هجوميا".

"اعتقد أن هذه ستكون أهم أسلحتنا في الهجمات المرتدة".

"مالودا سيشارك غدا كل كبير أساسيا تحت رأس الحربة لنستغل سرعته في خطتنا".