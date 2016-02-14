وزير خارجية روسيا: الوصول إلى وقف للأعمال العدائية فى سوريا خلال أسبوع صعب

أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فى مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، عن اعتقاده بأن الوصول إلى وقف للأعمال العدائية فى سوريا خلال أسبوع صعب، وأن فرصة حدوث ذلك أقل من 50%، مشيرًا إلى أن روسيا لا تزال متشككة فى نوايا الولايات المتحدة.

وقال لافروف إن التعاون العسكرى اليومي، بين الولايات المتحدة وروسيا على وجه الخصوص، هو "أداة أساسية" لضمان وصول الإمدادات الإنسانية ووضع حد للأعمال العدائية فى سوريا، مضيفًا أن تصريحات المسئولين الأمريكيين أثارت انطباعا بأن الهدف من ذلك هو إيقاف العملية العسكرية الروسية فى سوريا، "على الرغم من أننا نحارب نفس المنظمات التى وصفتها الأمم المتحدة بأنها منظمات إرهابية".

وفى رده على تصريحات لافروف، قال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند إن تعليقات نظيره الروسى تُظهر أن فرص التوصل إلى حل تبدو صعبة، أو "قريبة من الصفر"، مضيفًا أن فرصة التوصل إلى هدنة فى سوريا "تعتمد على ما ترغب به روسيا".

وتابع: "ما لم توقف روسيا خلال الأيام القادمة أو على الأقل تقوض بشكل ملحوظ هذا القصف، فإن المعارضة المسلحة المعتدلة لن تنضم إلى هذه العملية. فلا يمكن أن نتوقع انضمامهم إلى هذه العملية".