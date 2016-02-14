قوات البحرية الليبية فى طرابلس تضبط ناقلة نفط مهربة ترفع علم سيراليون

>قالت السلطات فى طرابلس اليوم السبت، إن قوات بحرية ليبية ضبطت ناقلة نفط ترفع علم سيراليون للاشتباه فى دخولها المياه الليبية بطريقة غير قانونية فى محاولة لتهريب البنزين.

وذكر أيوب قاسم المتحدث باسم قوات البحرية المتحالفة مع الحكومة الموازية فى طرابلس أن الناقلة (الكابتن خيام) توقفت فى المياه الليبية ليل الجمعة على بعد 25 ميلا شمال غربى مدينة زوارة وكانت تحمل 1.6 مليون لتر من البنزين.

وقال قاسم إن الناقلة ضبطت بسبب دخول المياه الليبية بدون ترخي، مضيفًا أنه سيتم الاعلان عن مزيد من التفاصيل عندما ترسو الناقلة فى طرابلس.

وأضاف أنها كانت ترفع علم سيراليون وعلى متنها طاقم من تسعة أفراد بينهم جنسيات من تركيا وأوكرانيا واذربيجان وبينهم امرأة.

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