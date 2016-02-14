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سياسى تركى: أنقرة تخسر كل أوراقها بعد سيطرة "داعش" على شمال حلب

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سياسى تركى: أنقرة تخسر كل أوراقها بعد سيطرة "داعش" على شمال حلب سياسى تركى: أنقرة تخسر كل أوراقها بعد سيطرة "داعش" على شمال حلب
قال المحلل السياسى التركى، حسن سيفرى، إن التدخل البرى العسكرى "السعودى، التركى" داخل شمال سوريا لا يمكن أن يحدث دون موافقة واشنطن، وتابع:" تركيا خسرت كل أوراقها بعد سيطرة داعش على شمال حلب".

وأضاف سيفرى، خلال لقائه بقناة "الغد" ، مع الإعلامى محمد عبد الله، اليوم، السبت، أن الخيار العسكرى التركى سيكون له مردود على الأراضى التركية، متوقعًا اندلاع حرب أهلية على الحدود الشرقية التركية بين القوات النظامية والأتراك.

وأكد السياسى التركى، أن الضربات التركية لمواقع الأكراد فى ريف حلب، لها علاقة بالتحالف بين الرياض وأنقرة ومصالحهما المشتركة فى إيقاف تقدم الجيش السورى ومنع الوحدات الشعبية الكردية فى شمال حلب.

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مصر 365

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