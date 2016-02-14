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نجاة رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة من محاولة اغتيال

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نجاة رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة من محاولة اغتيال نجاة رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة من محاولة اغتيال
/أ ش أ/
>نجا رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر، من محاولة اغتيال جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال المبشر لـ«بوابة الوسط» مساء اليوم، إن مجهولين مُسلحين يستقلون سيارة أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص بطريق وادى الربيع قصر بن غشير جنوب مدينة طرابلس، إلا أنه لم يتعرض لأذى، نظرًا لبُعد المسافة، وتفاديه إطلاق النار بدخول الطريق العسكي، موضحا أنه بخير وبصحة جيدة.
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