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تركيا ترسل "سفينة الرحمة" المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى خليج عدن

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تركيا ترسل "سفينة الرحمة" المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى خليج عدن تركيا ترسل "سفينة الرحمة" المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى خليج عدن
أرسلت التركية "سفينة الرحمة" إلى اليمن، تحمل على متنها مساعدات إنسانية تتضمن 6 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الأساسية، وتبلغ قيمتها 7 مليون دولار، وفقا لما صرح به نائب رئيس الوزراء التركى يالجين أكدوغان.

وقال "أكدوغان" خلال مشاركته في مراسم إرسال السفينة، من ميناء مرسين جنوب تركيا، إن حملة جمع المساعدات إلى اليمن انطلقت بناء على أوامر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أن اليمن تواجه صعوبات إنسانية منذ سنوات عدة.

وأكّد أكدوغان على أن حملة المساعدات الإنسانية جرت بالتنسيق مع منظمة آفاد، وبالتعاون مع كل من الهلال الأحمر التركى، ومؤسسة الإغاثة الإنسانية (iHH)، ومنظمة أطباء العالم، وجمعية البشير، وجمعية "منارة البحر"، وجمعية "يد الصديق".

ولفت أكدوغان، إلى أن الحكومة التركية أرسلت بالتنسيق مع آفاد، نحو 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى اليمن في عام 2013، فضلا عن قافلة أخرى في عام 2015، وتقوم اليوم بإرسال سفينة الرحمة وعلى متنها نحو 60 ألف طن من المساعدات، ومعربا عن امتنانه وشطره لكافة المنظمات والجمعيات الإغائية المساهمة في الحملة.

وأشار نائب رئيس الوزراء التركى، إلى أن بلاده تبذل ما بوسعها على الدوام لمساعدة الشعب اليمني، معربا عن أمله في أن تصل السفينة بسلام إلى خليج عدن باسرع وقت، وأن تكون وسيلة لجذب انتباه المجتمع الدولي نحو الصعوبات التي يعانيها الشعب اليمنى.

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مصر 365

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