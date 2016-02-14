نائب برلماني يعتدي علي أمين شرطة لمنعه دخول الدائرة الجمركية بمطار القاهرة

قام أحد نواب البرلمان بالتعدي بـ”السب” علي أمين شرطة بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، بعد منعه من الدخول إلي الدائرة الجمركية لاستقبال ابنته.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إن أحد أعضاء مجلس النواب يدعي “م.ع” من محافظة القاهرة , وصل المطار لاستقبال ابنته التى وصلت علي الطائرة الايطالية القادمة من روما , وطالب رجال الشرطة بالدخول إلي الصالة الجمركية وقام باطلاعهم علي كارنيه عضويته بمجلس النواب.

وأضافت المصادر أن أمين الشرطة رفض طلبه، مؤكداً له أن الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارات تمنع دخول المستقبلين إلي هذه المنطقة , وهو الأمر الذي أثار النائب البرلمان , وقام بتوجيه السباب له، وتم تحرير مذكرة بالواقعة ورفها إلي اللواء فهمى مجاهد، مدير أمن المطار لعرضها علي الجهات المختصة.