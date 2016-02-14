قنصل مصر بنيويورك يفتتح اللقاء الأول بين أبناء الجالية المصرية ووزارة الهجرة

افتتح السفير أحمد فاروق قنصل مصر العام بنيويورك اللقاء الأول بين الجالية المصرية بالولايات المتحدة والسيدة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى أول زيارة رسمية لها للولايات المتحدة، وقد رافق الوزيرة مندوبون عن وزارة الاستثمار والإسكان والبنك المركزى.

ومن جانبه أشاد السفير أحمد فاروق بعودة وزارة العاملين بالخارج فى التشكيل الوزارى، وأثنى على أعضاء الجالية الحاضرين رغم موجة البرد التى بدأت اليوم بنيويورك، وتم عرض فيديو مجمع لكلمات السيدة الوزيرة عن الوزارة وأهدافها وطريقة عملها.

وأعقب الفيلم التقديمى كلمة للسيدة الوزيرة شكرت فيها الحضور والقنصلية المصرية فى نيويورك على تنظيم اللقاء وبدأت حديثها عن الوزارة والهدف من وجودها، حيث ذكرت أن الهدف الرئيسى هو تسهيل التواصل بين أبناء مصر بالخارج والجهات الحكومية فى مصر، منعاً للتواصل من خلال أشخاص قد يصعبون هذا التواصل أو يحصلون على مزايا غير قانونية لمجرد بدأ التواصل.

وأثنى الدكتور مايكل مورجان عضو الجالية المصرية بنيويورك على هذا اللقاء والتنظيم المتميز له، وأشاد بفكرة وجود الوزارة وأنه حلم طال انتظاره ونهاية المعاناة التى نعانيها كمصريين نرغب فى الاستثمار والمشاركة فى جهود البناء والنشيد بعد الاستقرار الملموس فى الوضع السياسى والأمنى فى مصر.