«ميرنا» تنتقل إلى مرحلة المواجهة الآخيرة.. وكاظم يعد «تارا» بتسجيل أغنية لها

استطاعت المتسابقة “ميرنا حنا”، رغم حجمها الصغير بحسب المدربين الثلاثة لبرنامج اكتشاف المواهب MBCTheVoiceKids، أن تقنع مدربها كاظم الساهر، لاختيارها للانتقال إلى مرحلة المواجهة الآخيرة، بعد تنافسها مع زملائها بالفريق “تارا عماد” و”محمد العمرو” بأغنية “ميجانة” لـ”ناظم الغزالي”.

وبعد اختيار كاظم لها، قالت “ميرنا” إن أكثر شيء أضحكها هو قول الحكام الثلاثة لها إن أدائها رائع وفاجئهم رغم حجمها الصغير، ووجهت رسالة لـ”كاظم” قائلة: ”بوعده أكون الأحسن وأمثل فريق القيصر”.

وأشاد القيصر بأصوات متسابقي فريقه مؤكداً: “كلهم بقتنع بأصواتهم وبقدراتهم”، “ماأحلاكم”، مضيفًا: ”تارا بتذكريني بشواطيء دجلا”، “محمد اتحديت وغنتها صحيح” ”ميرنا الصوت العراقي الأصيل”.

وقال تامر: ”الثلاثة إحساسهم حلو، وميرنا بحجمها ده فاجئني، ومحمد وتارا متوقع الأداء ده منكم”، بينما علقت نانسي على أدائهم: ”بتذكر إننا اتخانفنا على اختيارهم في مرحلة الصوت وبس”.

ووعد كاظم متسابقة فريقه “تارا”، التي خرجت من البرنامج، بتسجيل أغنية لها.