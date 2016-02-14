غرفة السياحة: وزير السياحة يوافق على تسيير رحلات منتظمة لـ6 دول أجنبية وعربية

قال نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة الطيران بالغرفة نادر عياد ، إن وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع وافق علي تسيير رحلات طيران منتظم إلى ست دول أجنبية وعربية كمرحلة أولى من مشروع تشغيل طيران منتظم إلى 12 دولة جالبة للسياحة إلى مصر.

وأضاف عياد – في تصريحات صحفية اليوم السبت – أن لجنة الطيران عقدت اجتماعا مع وزير السياحة ، بحضور غرفتي الشركات والفنادق ، والمستشار الاقتصادي للوزير الدكتورة عادلة رجب، والشباب الواعد بهيئة تنشيط السياحة، طالب زعزوع خلاله بإجراء دراسات عن كيفية فتح الأسواق الواعدة، التي توقفت في الآونة الأخيرة بسبب حادث الطائرة الروسية.

وأوضح عياد أن الوزير وافق على بدء الرحلات الوافدة من بولندا وسلوفاكيا والمغرب وكازاخستان وأذربيجان وجورجيا، وذلك في نهاية أبريل المقبل.

وأشار إلى أن تلك الدول تمثل أسواقا سياحية واعدة تصدر للعالم ملايين السائحين سنويا، وتم الاتفاق مع شركتي طيران مصرية، هما: “فلاي إيجيبت”، و”إير كايرو”، كما يجري الاتفاق مع ثلاث شركات مصرية خاصة أخرى لتسيير رحلات مباشرة من بلدان جذب واعدة إلى المطارات السياحية المصرية، كما طالب بدعم التعاون مع الشركة الوطنية (مصر للطيران)، وسرعة البدء في جذب الحركة السياحية.

ولفت رئيس لجنة الطيران بغرفة شركات السياحة إلى أن الوزير شكل لجنة من غرفتي الشركات والفنادق، وهيئة تنشيط السياحة، والمستشار الاقتصادي الدكتورة عادلة رجب، وتحت إشرافه المباشر لضمان التفعيل الفوري لقرارات اللجنة، لإعداد دراسات وافية عن أسواق أخرى جديدة يمكن التعاون معها، لإعادة خلق الطلب على المقصد السياحي المصري، إلى جانب الأسواق الست التي تم البدء بها بعدد 10 رحلات أسبوعية، منها إلى شرم الشيخ والغردقة كمرحلة أولى، يتبعها جنوب الصعيد.

وقال عياد:” لا يوجد وقت للكلام، وينبغي العمل على وجه السرعة، وبدء التنفيذ الأسبوع المقبل على الأكثر بفتح الطائرات للحجز وإرسال جدول ومواعيد الطائرات إلى مكاتب هيئة التنشيط بالخارج، وأيضا لشركات السياحة المصرية الجالبة للسياحة، لكي تتعاقد فورا مع الشركات الأجنبية الجالبة للسياحة”.

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