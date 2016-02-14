أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

غرفة السياحة: وزير السياحة يوافق على تسيير رحلات منتظمة لـ6 دول أجنبية وعربية

Google+ Print
غرفة السياحة: وزير السياحة يوافق على تسيير رحلات منتظمة لـ6 دول أجنبية وعربية غرفة السياحة: وزير السياحة يوافق على تسيير رحلات منتظمة لـ6 دول أجنبية وعربية

هشام زعزوع وزير السياحة

قال نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة الطيران بالغرفة نادر عياد ، إن وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع وافق علي تسيير رحلات طيران منتظم إلى ست دول أجنبية وعربية كمرحلة أولى من مشروع تشغيل طيران منتظم إلى 12 دولة جالبة للسياحة إلى .

وأضاف عياد – في تصريحات صحفية اليوم السبت – أن لجنة الطيران عقدت اجتماعا مع وزير السياحة ، بحضور غرفتي الشركات والفنادق ، والمستشار الاقتصادي للوزير الدكتورة عادلة رجب، والشباب الواعد بهيئة تنشيط السياحة، طالب زعزوع خلاله بإجراء دراسات عن كيفية فتح الأسواق الواعدة، التي توقفت في الآونة الأخيرة بسبب حادث الطائرة الروسية.

وأوضح عياد أن الوزير وافق على بدء الرحلات الوافدة من بولندا وسلوفاكيا والمغرب وكازاخستان وأذربيجان وجورجيا، وذلك في نهاية أبريل المقبل.

وأشار إلى أن تلك الدول تمثل أسواقا سياحية واعدة تصدر للعالم ملايين السائحين سنويا، وتم الاتفاق مع شركتي طيران مصرية، هما: “فلاي إيجيبت”، و”إير كايرو”، كما يجري الاتفاق مع ثلاث شركات مصرية خاصة أخرى لتسيير رحلات مباشرة من بلدان جذب واعدة إلى المطارات السياحية المصرية، كما طالب بدعم التعاون مع الشركة الوطنية (مصر للطيران)، وسرعة البدء في جذب الحركة السياحية.

ولفت رئيس لجنة الطيران بغرفة شركات السياحة إلى أن الوزير شكل لجنة من غرفتي الشركات والفنادق، وهيئة تنشيط السياحة، والمستشار الاقتصادي الدكتورة عادلة رجب، وتحت إشرافه المباشر لضمان التفعيل الفوري لقرارات اللجنة، لإعداد دراسات وافية عن أسواق أخرى جديدة يمكن التعاون معها، لإعادة خلق الطلب على المقصد السياحي المصري، إلى جانب الأسواق الست التي تم البدء بها بعدد 10 رحلات أسبوعية، منها إلى شرم الشيخ والغردقة كمرحلة أولى، يتبعها جنوب الصعيد.

وقال عياد:” لا يوجد وقت للكلام، وينبغي العمل على وجه السرعة، وبدء التنفيذ الأسبوع المقبل على الأكثر بفتح الطائرات للحجز وإرسال جدول ومواعيد الطائرات إلى مكاتب هيئة التنشيط بالخارج، وأيضا لشركات السياحة المصرية الجالبة للسياحة، لكي تتعاقد فورا مع الشركات الأجنبية الجالبة للسياحة”.

ا   ش   ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس