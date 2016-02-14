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المصري البورسعيدي يتعادل سلبيًا مع بتروجيت في الدوري الممتاز

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المصري البورسعيدي يتعادل سلبيًا مع بتروجيت في الدوري الممتاز المصري البورسعيدي يتعادل سلبيًا مع بتروجيت في الدوري الممتاز

 

أرشيفية

تعادل فريق المصري البورسعيدي، مع ضيفه بتروجيت بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، على الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ورفع التعادل رصيد المصري البورسعيدي إلى 30 نقطة ليأتي في المركز الرابع لجدول الدوري، كما ارتفع رصيد بتروجيت إلى 26 نقطة في المركز السابع.

وجاءت المباراة متوسطة، وغلب الطابع الدفاعي على أداء الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة حقيقية على المرميين لتنتهى المباراة بالتعادل السلبي.

ويلتقي المصري، في المباراة القادمة من الدوري، مع المقاصة يوم الخميس المقبل، فيما يلعب بتروجيت مع سموحة يوم الأربعاء القادم، وذلك في إطار الجولة التاسعة عشرة من الدوري.

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