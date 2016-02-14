ضبط شاب يتاجر في الأسلحة النارية بالأقصر‎

​​تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة وعقب تقنين الإجراءات من ضبط المدعو إيهاب س​. ​سـ27ـن عامل وبحوزته عـ6ـدد سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش أجنبية الصنع عيار”12″، بندقية خرطوش محلي الصنع عيار”12″ ، عـ3ـدد فرد خرطوش محلي الصنع عيار”12″، فرد روسي محلي الصنع عيار 7.62 × 39، عـ8ـدد طلقات خرطوش عيار”12″، عـ5ـدد طلقات عيار 7.62 × 39 وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وبالعرض على السيد اللواء عصام الحملي مدير الأمن وجه سيادته بعمل المحضر اللاز​​م والعرض على النيابة العامة.