ضبط شاب يتاجر في الأسلحة النارية بالأقصر‎

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة وعقب تقنين الإجراءات من ضبط المدعو إيهاب س. سـ27ـن عامل وبحوزته عـ6ـدد سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش أجنبية الصنع عيار”12″، بندقية خرطوش محلي الصنع عيار”12″ ، عـ3ـدد فرد خرطوش محلي الصنع عيار”12″، فرد روسي محلي الصنع عيار 7.62 × 39، عـ8ـدد طلقات خرطوش عيار”12″، عـ5ـدد طلقات عيار 7.62 × 39 وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.
وبالعرض على السيد اللواء عصام الحملي مدير الأمن وجه سيادته بعمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.