أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط شاب يتاجر في الأسلحة النارية بالأقصر‎

Google+ Print
ضبط شاب يتاجر في الأسلحة النارية بالأقصر‎ ضبط شاب يتاجر في الأسلحة النارية بالأقصر‎

​​تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة وعقب تقنين الإجراءات من ضبط المدعو إيهاب س​. ​سـ27ـن عامل وبحوزته عـ6ـدد سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش أجنبية الصنع عيار”12″، بندقية خرطوش محلي الصنع عيار”12″ ، عـ3ـدد فرد خرطوش محلي الصنع عيار”12″، فرد روسي محلي الصنع عيار 7.62 × 39، عـ8ـدد طلقات خرطوش عيار”12″، عـ5ـدد طلقات عيار 7.62 × 39 وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وبالعرض على السيد اللواء عصام الحملي مدير الأمن وجه سيادته بعمل المحضر اللاز​​م والعرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا