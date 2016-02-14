إسعاف كفر الشيخ: ارتفاع ضحايا مسجد الحامول إلى قتيل و23مصابًا

أعلن مصدر بهيئة الإسعاف بكفرالشيخ، اليوم السبت، عن أن حصيلة ضحايا حادث انهيار مسجد بقرية “75 الابعادية” التابعة لمركز الحامول بكفرالشيخ، هي مصرع شخص واحد، وإصابة 23 آخرين.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي – أن الشخص المتوفي يدعى شوقى عبد الدايم إبراهيم 36 سنة، ولقى مصرعة متأثراً بإصابته فى الحادث، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الحامول المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيداً لإصدار قرار بشأنها.

وأشار إلى أن المصابين هم : ربيع حسين سليمان – 40 سنة، جروح متفرقة باتحاء الجسم، ويوسف أحمد المصرى – 30 سنة، أشتباه كسر بالقفص الصدرى، والعمود الفقرى، ويونس أحمد المعداوى – 31 سنة، كدمات متفرقة بانحاء الجسم، ومحمد يوسف أحمد المصرى – 18 سنة، كسر بالساق اليسرى، وربيع عبد اللطيف فرج – 32 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عزت محمد – 34 سنة، نزيف بالبطن، وتوفيق أحمد الهوارى – 40 سنة، كسر بالساق اليسرى، ومحمد عبد الحفيظ مصطفى – 32 سنة، كدمات وسحجات، ومحمد إسماعيل ابو صالح – 33 سنه، كسر بالساق اليسرى، وجمال عبده عليوه – 41 سنة، أشتباه ما بعد الأرتجاج، وماهر هارون جناح – 43 سنه، جرح باليد اليمنى، وحماده شمس الدين – 31 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورضوان السعيد محمد – 61 سنة، أشتباه ما بعد الأرتجاج، وربيع عبده الأتربي – 29 سنة، كسر بالقدم اليمنى، وعماد رضا سعد – 34 سنة، كسر باليد اليمنى، وفرج عيد عبده – 35 سنة، كسر بالساق اليسرى، وعسكر ابوشعيشع على – 25 سنة، جرح قطعى بفروة الرأس، وحنان ياسر عبدالجليل – 20 سنة، إغماء، وزينهم محمد عبد العاطى – 56 سنة، جرح قطعى بالساق اليمنى، وهانى السعيد زيدان – 38 سنة، جرح قطعى بفروة الرأس، وسعيد أنس مصطفى – 28 سنة، كدمه بالرأس، وإبراهيم السيد غنيم – 22 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، هانى عبد الونيس سعد – 26 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

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