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فرنسا تشارك فى مجلس الشؤون الخارجية الأوروبى لبحث الأوضاع فى ليبيا وسوريا

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فرنسا تشارك فى مجلس الشؤون الخارجية الأوروبى لبحث الأوضاع فى ليبيا وسوريا فرنسا تشارك فى مجلس الشؤون الخارجية الأوروبى لبحث الأوضاع فى ليبيا وسوريا

>يشارك وزير خارجية فرنسا جون مارك إيرو بعد غد الاثنين ببروكسل فى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبى لبحث الاوضاع فى ليبيا وسوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن المشاركين سيتناولون الأوضاع على الأرض فى ليبيا غداة الاجتماع الوزارى الذى سيعقد حول هذا الشأن بمدنية ميونخ الألمانية.

وحول سوريا، أوضح المتحدث أنه سيتم بحث أخر المستجدات لا سيما بعد مؤتمر لندن حول اللاجئين الذى عقد فى الرابع من فبراير الجارى، مضيفا أن النقاش سيركز على الشق الإنسانى.

ومن ناحية أخرى، كشف نادال أن وزير الخارجية جون مارك ايرو سيلتقى بنظيره اللبنانى جبران باسيل على غذاء عمل وذلك على هامش اجتماع مجلس الشوون الخارجية الأوروبى.
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