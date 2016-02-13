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زوجة لـ"محكمة الأسرة": زوجى وشقيقه قيدانى لإجراء ختان خوفا من خيانتى

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زوجة لـ"محكمة الأسرة": زوجى وشقيقه قيدانى لإجراء ختان خوفا من خيانتى زوجة لـ"محكمة الأسرة": زوجى وشقيقه قيدانى لإجراء ختان خوفا من خيانتى
أقامت الزوجة " هالة.ك" دعوى طلاق ضد زوجها "حسن.خ" ،أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، بعد قيامه بتقييدها ، هو وأخيه الممرض و، أجرى لها جراحة ختان عنوة ، خوفا من خيانتها "مثل زوجه أخيه".

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوجنا من سنة وخلالها لم نكن نعانى من الخلافات الزوجية ،وكانت حياتنا مستقرة ، ولكن ما جعل حياتنا تنقلب رأسا على هو قيام زوجة أخيه بالزنا وخيانه زوجها، مما جعل المنزل كله يشتعل ، وزوجى يشك فى بسبب أقل تصرف لى".

وتابعت: "دخل زوجى فى يوم فى غاضب بسبب زيارة أهلى دون استئذانه ، وقام بضربى ،وبعدها ذهب لوالدته وجاء بصحبتها وشقيقه الممرض ، وقام بالدخول على بغرفة نومى، وقيدنى حتى شل حركتى ، وأجروا لى جراحة ختان عنوة ، وقال لى إنه يعفنى حتى لا أكرر خيانة زوجة أخيه ".


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