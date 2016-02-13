مرتضى منصور لـ في الجول: سأخذ حق الزمالك من ميدو.. لم يكن في وعيه

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على هجوم أحمد حسام ميدو المدير الفني الراحل عن الفريق بعد هجوم واتهام الأخير له "بالتدخل الفني واستخدام السحر".

وقال مرتضى منصور لـFilGoal.com: "أُجهز ردا قويا على ميدو سيخرج خلال ساعات".

وأضاف "لن أنزلق لمثل الطريقة التي تحدث بها. انتظروا ردا قويا".

وأكمل حديثه قائلا: "ميدو لم يكن في وعيه وهنجيب حق الزمالك".

وأتم حديثه مع FilGoal.com قائلا: "ما فعله ميدو أفعال صبيانية ولن أسكت".

ووجه أحمد حسام ميدو رسالة قوية إلى مرتضى منصور قائلا: "سأعلمك كيفية الاحترام". (طالع التفاصيل)

وكشف المدير الفني السابق لنادي الزمالك والذي رحل عقب الخسارة أمام الأهلي، امتلاكه لصور تثبت اعتماد مرتضى منصور على "السحر والشيوخ منذ الموسم الماضي". (طالع التفاصيل)

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