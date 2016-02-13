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ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بأن ' الزمالك فاز بالدوري بالسحر والشعوذة '

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ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بأن ' الزمالك فاز بالدوري بالسحر والشعوذة ' ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بأن ' الزمالك فاز بالدوري بالسحر والشعوذة '

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك أنه لم يقل مطلقا بأن فريقه توج بلقب الدوري الموسم الماضي بسببب أعمال السحر والشعوذة.

وكان ميدو قد أكد في وقت سابق أن مرتضى منصور رئيس الزمالك اعتمد على السحر والشيوخ خلال الموسم الماضي (طالع التفاصيل).

وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:"البعض يحاول تحريف كلامي بأني قلت أن الزمالك فاز بالدوري بالسحر والشعوذة".

واستدرك"لم أقل ذلك أبدا..الزمالك فاز بالدوري لأنه كان أفضل فريق في كل شيء".

وكان ميدو قد أكد أيضا أنه لن يصمت أمام معرفة خبر إقالته من تدريب الزمالك من وسائل الإعلام وأن الأمر لن يمر على مرتضى منصور أو أبنائه مرور الكرام (طالع التفاصيل).

في الوقت ذاته أكد مرتضى منصور لـFilGoal.com أن هناك قرارات حاسمة سيتم اتخاذها ضد ميدو وأن المدير الفني السابق للفريق لم يكن في وعيه أثناء هجومه عليه (طالع التفاصيل).

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