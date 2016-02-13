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رياك مشار: عودتى إلى جنوب السودان خطوة نحو السلام

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رياك مشار: عودتى إلى جنوب السودان خطوة نحو السلام رياك مشار: عودتى إلى جنوب السودان خطوة نحو السلام

>رحب رياك مشار رئيس الحركة الشعبية المعارضة فى جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبى بإعادة تعيينه فى منصب النائب الأول لرئيس جنوب السودان، وهو المنصب الذى عزله منه الرئيس سلفاكير ميارديت فى عام 2013، ما أسفر عن معارك عنيفة بين الجانبين.

وقال مشار فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" أمس الجمعة إن تلك الخطوة إيجابية وتصب فى تنفيذ كافة بنود اتفاق السلام الذى وقعه سلفاكير ومشار فى أديس أبابا فى أغسطس 2015.

وأضاف مشار "متحدثا من القاهرة" أنه سيعود قريبا إلى عاصمة جنوب السودان لممارسة أعمال منصبه كنائب للرئيس فور انتهاء الترتيبات الأمنية اللازمة لذلك، داعيا حكومة جوبا إلى تنفيذ الخطوات الأخرى التى نص عليها اتفاق السلام، مثل إخراج السلاح من جوبا وتشكيل حكومة جديدة.

وأكد أن على الرئيس سلفاكير القيام بإصلاحات فى مجالات عدة تشمل والجيش والقيادات الأمنية والقضاء والاقتصاد فى الدولة التى تعتمد بشكل كبير على الصادرات النفطية.
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مصر 365

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