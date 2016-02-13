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وكيل البرلمان: القرار النهائى حول استقالة سرى صيام فى يد النواب

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وكيل البرلمان: القرار النهائى حول استقالة سرى صيام فى يد النواب وكيل البرلمان: القرار النهائى حول استقالة سرى صيام فى يد النواب
قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن هيئة مكتب البرلمان، لا يمكنها أن تقبل أو ترفض استقالة المستشار سرى صيام، ولكنها ترفع تقريرا إلى المجلس بشأن الموقف من الاستقالة وآخر ما توصلت له.

وأضاف وهدان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القرار النهائى بشأن استقالة سرى صيام سيحدده النواب أنفسهم خلال الجلسة العامة، موضحا أن البرلمان سيظل يؤدى دوره سواء وافق البرلمان على استقالة صيام أو رفضها.


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