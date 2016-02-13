دبلوماسيات يعجبن بالمرأة السعودية

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استضافت جمعية أصايل التعاونية 53 زائرة من أعضاء السلك الدبلوماسي من عدة دول عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية خلال مشاركتها في القرية النسائية بالجنادرية 30.
وأوضحت المشرف العام على جمعية أصايل منيرة المعيوف أن الزائرات أبدين إعجابهن بما وصلت إليه المرأة السعودية ومواكبتها للعصر الحديث وقدرتها في الحفاظ على تراث بلدها الأصيل وترجمته بوعي على أرض الواقع، حيث تعرفن على تفاصيل دقيقة للحياة الشعبية، مشيرةً إلى أن جمعية أصايل تستقبل شهرياً في مقرها وفداً دبلوماسياً نسائياً للتعريف بالجمعية وأبرز نشاطاتها وفعالياتها.