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أهالي طريف يطالبون بمكتب أحوال مدنية للنساء

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    أبدى عددٌ من أهالي محافظة طريف تذمرهم واستياءهم من عدم افتتاح قسم نسائي بفرع الأحوال بطريف وتقتصر الخدمات المقدمة على الرجال دون النساء.

"الرياض" بدورها التقت مواطنين من محافظة طريف، في البداية أكد مسعود عطالله و أحمد طلال أنهما يضطران لقطع المسافات من وإلى مدينة عرعر (500) كلم لمراجعة الفرع النسائي بعرعر؛ مما يشكل خطراً على أرواحهم.

من جهته طالب الإعلامي منصور جابي بافتتاح قسم نسائي لخدمة الأهالي بمحافظة طريف والتخفيف عنهم خصوصاً أن مراجعتهم الدائمة لفرع الأحوال المدنية بمدينة عرعر تقتضي مشقة الطريق. فيما طالب عدد من طالبات كلية العلوم والآداب في محافظة طريف بافتتاح فرع نسائي بإدارة الأحوال المدنية في المحافظة لاستخراج بطاقة الأحوال الشخصية وتعتبر الهوية الوطنية مطلبا ضروريا لدخول الاختبارات وإنجاز معاملاتهن.

واستغربت الطالبة أفنان من عدم توفر فرع نسائي للأحوال المدنية على الرغم مما تشهده المحافظة من تطور، مشيره إلى أن هذه المشكلة حرمتهم من عمليات التوظيف والترسيمات الأخيرة التي كانت تطالب بضرورة توفير بطاقة هوية وطنية خاصة بالمتقدمات، فضلاً عن أنها شكلت عقبة أمام النساء خلال مراجعتهن البنوك وتحديث البيانات.

"الرياض" بدورها تواصلت مع مدير الأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية والذي رفض الحديث عن الموضوع، معللا ذلك بكونه غير مصرح له بالحديث عن هذا الموضوع، واكتفى بقوله تجدون الاجابة عند وكالة الأحوال المدنية بالرياض.

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