لافتة «مشاعر» في حب حماة الوطن

لاقت لافتة "مشاعرنا" موقعة نحو حماة الوطن التي تم إبرازها في أحد مداخل جناح وزارة التعليم إقبالاً منقطع النظير الذين عبروا عن مشاعرهم في حب الوطن وحماته.

وتناولت اللافتة شكر الجهود الجبارة التي يبذلها حماة الوطن في تأدية واجبهم، حيث لم يترددوا في تقديم حياتهم فداء له.

كما سجل الزوار التحايا القلبية لهم، سائلين الله أن يوفقهم ويحميهم ويسدد خطاهم ويجعلهم خير ذخر وسند لبلدهم ولكل من يعيش على أرضه، وشكروا كل من نال شرف حراسة وحماية وطنهم مترحمين على من قضوا نحبهم، داعين لهم بالجنان من خالقهم الذي وعد المرابطين في سبيل الله.

وعد المشرف على اللافتة عبدالعزيز القحطاني أن المدونين لتحاياهم وشكرهم لحماة الوطن تسابقوا على تصويرها وتناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيدين بما نعيشه من أمن وأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

وأضاف القحطاني أن المدونين لمشاعرهم، أشادوا من خلال تدويناتهم، بتكاتف ووقوف المجتمع السعودي بكل فئاته مع رجال الأمن في خندق واحد، ودعوا الشباب أن يتصدون بقوة لإحباط كل ما يدعو للإرهاب، وإدانة جرائمه ونبذ أفكاره، ومحاربته والتعاون مع جميع أجهزة الأمن ورجاله في القضاء عليه ووأده في مهده.