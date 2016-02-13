أكلات عصرية في القرية

يُعِد خمسة من الشباب السعودي في الجنادرية 30 أنواعا مختلفة من الأكلات تتضمن قائمة من 12 صنفا متنوعة بين الموالح والحلويات ويقدمونها بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى تقديم استشارات متخصصة لوصفات وطريقة إعداد الأطعمة المقدمة بالمطاعم والفنادق.

ويستهدفون من خلال مشاركتهم ضمن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعريف زوار مهرجان الجنادرية وخاصة الشباب بفرص العمل في قطاع السياحة والفندقة والجدوى الاقتصادية للعاملين في هذا المجال. وأوضح متخصص إنتاج الطعام أنس عطا الله الجهني " 22 " عاماً أن المأكولات العصرية تشد انتباه الزوار.

وبين متخصص خدمة الطعام رشاد عشقي أن هذا الركن يُعرف بالكلية وما تضمه من أقسام كإنتاج طعام وخدمة طعام وفندقة وحجوزات سياحية، وبفرص العمل المتاحة بهذا القطاع، مشيراً إلى دعم المجتمع لهم للاستمرار في هذا القطاع وتطويره.

أنس ينبعاوي أوضح أن مشاركتهم نجحت بتعريف الشباب السعودي بمجالات وتخصصات دراسية لم يعرفوها من قبل.