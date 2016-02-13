تكليف أربعة وكلاء في عدد من محافظات جازان

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس قراراً إدارياً بتكليف أربعة موظفين في مناصب قيادية بديوان الإمارة وبعض المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي للإمارة المدير العام للتخطيط والتطوير علي بن موسى زعله إن التكليفات شملت كلاً من: إبراهيم بن عثمان شبيلي وكيلاً لمحافظة العيدابي، ومحمد بن خالد الدلقان وكيلاً لمحافظة أحد المسارحه، ومصطفى بن محمد اَل قحل وكيلاً لمحافظة صامطة، وإبراهيم بن محمد العشوي مديراً لإدارة التشغيل والصيانة.

وأشار المتحدث الرسمي الى اهتمام وحرص سمو أمير المنطقة على تمكين الشباب وإعداد صف ثانٍ من الكوادر المؤهلة والفاعلة بما يسهم في تحقيق رؤية الامارة في تحسين الأداء وتطوير إجراءات العمل والتوسع في استخدم التقنيات الحديثة ضمانا لتقديم خدمات متميزة وسريعة للمواطنين والمقيمين.

وقد أعرب المكلفون عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة بما تمثله من حافز لبذل المزيد من الجهود والعطاء في مواقعهم الجديدة.