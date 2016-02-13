الحملة السعودية توزع القطع الشتوية على اللاجئين السوريين في لبنان

وزّعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين 7700 قطعة شتوية على 450 عائلة سورية لاجئة تقطن في منطقة عكار شمال لبنان ضمن محطتها الرابعة والثلاثين من مشروع (شقيقي دفؤك هدفي 3).

وأشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين د. بدر بن عبدالرحمن السمحان إلى أن مضاعفة الجهود الإغاثية التي تقدمها الحملة تأتي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها الأشقاء اللاجئون السوريون، خاصة مع تساقط الأمطار واستمرارها لعدة أيام متتالية.

وبين د. السمحان أن الحملة الوطنية السعودية ستستمر بالوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في محنتهم الحالية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.