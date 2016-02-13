معارك عنيفة في تعز وأكثر من ١٥ قتيلاً من المتمردين

شهدت منطقة الحصب والمرور والدحي غربي مدينة تعز أمس الجمعة مواجهات عنيفة بين المقاومة والحوثيين وقوات صالح.

وأسفرت المواجهات بحسب مصادر ميدانية عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين بينهم قيادي ميداني في المقاومة وهو توفيق دبوان فيما أصيب شوقي المخلافي الميداني وشقيق قائد المقاومة الشيخ حمود سعيد المخلافي إصابة طفيفة في يده.

وتمكن رجال المقاومة من التقدم في المرور واستعادة السيطرة على بعض المباني، وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الدبابات.

وكان قتل أكثر من 15 وجرح أخرين من مليشيا الحوثي وصالح الخميس في غارات لطيران التحالف ومواجهات مع القوات الشرعية في مناطق متفرقة في تعز.

هذا فيما شن طيران التحالف سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على مواقع للحوثيين وقوات صالح في العاصمة صنعاء ومحيطها. وسمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق مختلفة من العاصمة حيث استهدف الطيران مواقع في السبعين وفي عطان والنهدين و قاعدة الديلمي العسكرية الجوية وكذا مواقع في همدان شمال غرب العاصمة وأيضا سلسلة غارات عنيفة في نهم شرق العاصمة.

واستهدفت الغارات إمدادات للحوثيين وقوات صالح من صنعاء وأرحب إلى نهم في محاولة لاستعادة معسكر نهم الاستراتيجي الذي سقط في يد القوات الشرعية الخميس.

وقصف الطيران عربة للمتمردين في صرواح بمحافظة مأرب وأيضا غارات على معسكر اللواء ٢٥ ميكانيك في عبس بمحافظة حجه الحدودية مع المملكة، وقصف الطيران أيضا معسكر أبي موسى الأشعري في مدينة الخوخه بمحافظة الحديدة.

إلى ذلك، أعلن مسؤول أمني مقتل خمسة جنود يمنيين أمس في مدينة عدن (جنوب) في هجوم مسلح استهدف مركزهم واتهم تنظيم القاعدة بشنه.

وقال المسؤول الامني إن "الهجوم شنه مسلحون ملثمون" واستهدف مركز البساتين الحي الواقع في شمال كبرى مدن الجنوب اليمني.

واضاف أن "خمسة من منتسبي المركز قتلوا عندما اشتبك المهاجمون الذين يعتقد انهم من (تنظيم) القاعدة مع أفراد الشرطة"، واشار الى ان "المهاجمين فروا بعد الهجوم المسلح". ويأتي هذا الهجوم غداة مقتل ثلاثة جنود من الجيش الموالي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في عدن برصاص مسلحين في هجوم نسب الى تنظيم القاعدة ايضا. وقال مصدر امني ان الجنود الثلاثة الذين كانوا يسيرون في منطقة سكنية، فوجئوا بأفراد يطلقون عليهم النار، واوضح انهم "قتلوا على الفور"، مشيرا الى ان المهاجمين تمكنوا من الفرار و"يعتقد انهم من تنظيم القاعدة".