أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

معارك عنيفة في تعز وأكثر من ١٥ قتيلاً من المتمردين

Google+ Print
معارك عنيفة في تعز وأكثر من ١٥ قتيلاً من المتمردين معارك عنيفة في تعز وأكثر من ١٥ قتيلاً من المتمردين

    شهدت منطقة الحصب والمرور والدحي غربي مدينة تعز أمس الجمعة مواجهات عنيفة بين المقاومة والحوثيين وقوات صالح.

وأسفرت المواجهات بحسب مصادر ميدانية عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين بينهم قيادي ميداني في المقاومة وهو توفيق دبوان فيما أصيب شوقي المخلافي الميداني وشقيق قائد المقاومة الشيخ حمود سعيد المخلافي إصابة طفيفة في يده.

وتمكن رجال المقاومة من التقدم في المرور واستعادة السيطرة على بعض المباني، وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الدبابات.

وكان قتل أكثر من 15 وجرح أخرين من مليشيا الحوثي وصالح الخميس في غارات لطيران التحالف ومواجهات مع القوات الشرعية في مناطق متفرقة في تعز.

هذا فيما شن طيران التحالف سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على مواقع للحوثيين وقوات صالح في العاصمة صنعاء ومحيطها. وسمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق مختلفة من العاصمة حيث استهدف الطيران مواقع في السبعين وفي عطان والنهدين و قاعدة الديلمي العسكرية الجوية وكذا مواقع في همدان شمال غرب العاصمة وأيضا سلسلة غارات عنيفة في نهم شرق العاصمة.

واستهدفت الغارات إمدادات للحوثيين وقوات صالح من صنعاء وأرحب إلى نهم في محاولة لاستعادة معسكر نهم الاستراتيجي الذي سقط في يد القوات الشرعية الخميس.

وقصف الطيران عربة للمتمردين في صرواح بمحافظة مأرب وأيضا غارات على معسكر اللواء ٢٥ ميكانيك في عبس بمحافظة حجه الحدودية مع المملكة، وقصف الطيران أيضا معسكر أبي موسى الأشعري في مدينة الخوخه بمحافظة الحديدة.

إلى ذلك، أعلن مسؤول أمني مقتل خمسة جنود يمنيين أمس في مدينة عدن (جنوب) في هجوم مسلح استهدف مركزهم واتهم تنظيم القاعدة بشنه.

وقال المسؤول الامني إن "الهجوم شنه مسلحون ملثمون" واستهدف مركز البساتين الحي الواقع في شمال كبرى مدن الجنوب اليمني.

واضاف أن "خمسة من منتسبي المركز قتلوا عندما اشتبك المهاجمون الذين يعتقد انهم من (تنظيم) القاعدة مع أفراد الشرطة"، واشار الى ان "المهاجمين فروا بعد الهجوم المسلح". ويأتي هذا الهجوم غداة مقتل ثلاثة جنود من الجيش الموالي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في عدن برصاص مسلحين في هجوم نسب الى تنظيم القاعدة ايضا. وقال مصدر امني ان الجنود الثلاثة الذين كانوا يسيرون في منطقة سكنية، فوجئوا بأفراد يطلقون عليهم النار، واوضح انهم "قتلوا على الفور"، مشيرا الى ان المهاجمين تمكنوا من الفرار و"يعتقد انهم من تنظيم القاعدة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية