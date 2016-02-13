زيارة محمد بن زايد للهند بوابة للاستثمار المشترك

أشاد رجال الأعمال في دولة الامارات والهند بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية الهند الصديقة ونتائج اجتماعاته مع ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي.

واكد رجال الأعمال من الجانبين على هامش «ملتقى الأعمال» الذي عقد امس في فندق «تاج بلاس» في مدينة مومباي في اطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهند وشارك فيه عدد من المسؤولين وكبار رجال الاعمال من دولة الامارات والهند أن زيارة سموه للهند تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين وتبني أسسا قوية لانطلاقها الى مستويات أرحب.

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي «أن هذه الزيارة التي تأتي بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي لدولة الامارات في أغسطس الماضي تؤكد رغبة الجانبين في إجراء متابعة حثيثة لنتائج اللقاءات التي تتم بين قيادتي البلدين ودفع العلاقات بينهما الى آفاق أوسع على أسس قوية».

وقالت معاليها إن هذه الزيارة كشفت عن وجود فرص للتعاون بين دولة الإمارات والهند في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية لافتة الى أن الهند تشكل إحدى أسرع الدول نموا في العالم ومن أكثرها تطورا في المجالات التكنولوجية وتعمل لبناء اقتصاد معرفي من خلال الحكومة الذكية وهو ما تلتقي عليه مع دولة الامارات في هذا المجال الأمر الذي يفتح المجال لاستفادة البلدين كل من تجارب الدولة الأخرى في مجال التقدم التكنولوجي الذي تحقق في البلدين.

أهمية كبيرة

من جانبه أكد أحمد الصايغ الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي المالي العالمي أهمية زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لجمهورية الهند وقال: إن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذا الوقت الذي تشهد فيه الهند نموا سريعا ويمكن البناء عليها لترسيخ العلاقات القديمة مع جمهورية الهند وفتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين .

وقال إننا في سوق أبوظبي المالي العالمي نأمل بأن يكون السوق بوابة للمؤسسات المالية الهندية نحو منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما.

وجهة استراتيجية

من جانبه أكد هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن الهند تمثل وجهة استراتيجية لدولة الامارات ودبي خصوصا بسبب التجارة البينية وقال: إننا نعمل في مجلس دبي الاقتصادي على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الهند وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

ولفت الهاملي إلى أن مجلس دبي الاقتصادي وقع خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحالية للهند اتفاقية مع بنك الاستيراد والتصدير الهندي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الإطار التمويلي بين المؤسستين لدفع عجلة المشاريع بالاضافة الى انجاز دراسات السوق في عدد من المجالات.

وأكد الهاملي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارت والهند مرشحة لمزيد من النمو والتطور وذلك تماشيا مع معدلات النمو المرتفعة في البلدين وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند والتي تعززت بشكل قوي في ضوء نتائج زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحالية للهند.

انطلاق المنتدى

وانطلقت أعمال الملتقى لرجال الأعمال في دولة الإمارات والهند في مدينة مومباي الهندية أمس بكلمة لأحمد حارب الفلاحي الملحق التجاري لدولة الامارات في الهند أكد فيها أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي تأتي متابعة لزيارة رئيس الوزراء الهندي لدولة الإمارات في أغسطس الماضي ستحقق نتائج هامة على صعيد التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت الفلاحي إلى أن هذه الزيارة تقدم نموذجا قويا للعالم في بناء شراكة اقتصادية تقوم على أسس من العلاقات التجارية القديمة والتي تتطور باستمرار بفعل الثقة والمنافع المتبادلة بين التجار في البلدين الذين يعرفون بعضهم بشكل جيد منذ زمن طويل.

وأكد أن هذه الزيارة واللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين ستفتح مزيدا من الفرص لنمو وتطور العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بالاستفادة من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار في دولة الامارات والهند.

وقال إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين مرشح لزيادة كبيرة في السنوات القليلة القادمة لافتا إلى أن الهند هي الشريك التجاري الأول للإمارات على الصعيد العالمي فيما تشكل الامارات ثالث شريك تجاري للهند بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الامارات والهند وصل بنهاية العام الماضي إلى أكثر من 28 مليار دولار ويرتفع مع حجم التجارة للمناطق الحرة في البلدين الى أكثر من 35 مليار دولار وإلى أكثر من 60 مليار دولار بإضافة التجارة النفطية بين الامارات والهند.

وأوضح أن حجم التجارة البينية بين الامارات والهند يتأثر عادة باسعار السلع الأساسية مؤكدا أن حجم التجارة بين البلدين يشهد ارتفاعا في هذه الفترة رغم انخفاض أسعار الكثير من السلع الأساسية وبينها النفط.

آفاق واسعة

وقال «إن الاستثمار في دولة الامارات والهند سيشهد آفاقا واسعة في ضوء الزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهند وذلك بالاستفادة من النمو الكبير في الاقتصاد الهندي والذي يتراوح بين 6 و7 في المائة سنويا والاستفادة من الصندوق الاستثماري بين البلدين والذي تم تأسيسه برأسمال ملياري دولار».

وأضاف في هذا الصدد أن الناقلتين الوطنيتين لدولة الامارات طيران الامارات والاتحاد للطيران تلعبان دورا كبيرا في نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مشيرا الى أن الناقلتين تنقلان أكثر من 8 ملايين مسافر هندي بين البلدين سنويا.

وقال الفلاحي إنه بحكم معرفته برجال الأعمال من دولة الامارات والهند وخصوصا المتواجدين منهم في هذا الملتقى يمكنه التأكيد بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الامارات والهند ستنطلق نحو آفاق أوسع بدعم من قيادتي البلدين.. لافتا الى أن هذه العلاقات تعود لسنوات طويلة مع وجود عمالة هندية كبيرة في الامارات يزيد عددها عن 2.5 مليون عامل.

بداية مرحلة

وتحدث خلال الندوة رجل الأعمال الهندي «يوسف علي» رئيس مجلس إدارة شركة اللولو لتجارة التجزئة المنتشرة في دولة الامارات وعدد من دول الخليج مؤكدا أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة للهند تمثل بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

دعوة للاستثمار

ودعا تاراجان شركات الاتصالات ورجال الأعمال في دولة الامارات الى الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا في الهند خصوصا مع توفر الاستثمارات التي يقدمها الصندوق الاستثماري المشترك بقيمة ملياري دولار.

وأشاد «ماهيش شديف» رئيس مجلس الأعمال الاماراتي ــ الهندي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهند وعقد هذا الملتقى اليوم.

مؤكدا أن هذه الزيارة ستفتح قنوات جديدة أمام رجال الأعمال من البلدين للاستثمار في اطار الشراكة الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين.

وقال «إن مجلس الأعمال الاماراتي ــ الهندي الذي تم تأسيسه في سبتمبر الماضي يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال والشركات الاماراتية والهندية ولديه الامكانيات والرغبة ليكون شريكا فاعلا في مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والاستفادة من الامكانات الكبيرة التي يملكها البلدان اللذان يتمتعان بفرص نمو قوية هي من أعلى معدلات النمو في العالم».

حكومة ذكية

قدم جانيش تاراجان الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في الهند ونائب رئيس شركة «زنسر» المحدودة عرضا لتطور قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في الهند.. مؤكدا أن هذين القطاعين يعتبران من أكثر القطاعات توسعا ونموا في الهند ويستقطبان الكثير من الاستثمارات للوصول الى آفاق اوسع في مجال الحكومة الذكية التي تقوم الهند على تنفيذها ومن بينها استخدامات الهواتف الذكية في التعاملات التجارية والاقتصادية والخدمية على مختلف مجالاتها.

اهتمام بالسوق الهندي سياحياً واقتصادياً

قال محمد المبارك رئيس مجلس ادارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إن الهيئة مهتمة جدا بالسوق الهندي الذي يؤشر الى وجود فرص كبيرة لزيادة عدد السياح الهنود الى دولة الامارات عموما والى أبوظبي خصوصا لافتا الى أن عدد السياح الهنود الى أبوظبي بلغ في عام 2015 أكثر من 250 ألف سائح والى دبي أكثر من 1.2 مليون سائح.

وأكد المبارك أن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وضعت هدفا لها لزيادة عدد السياح الهنود إلى أبوظبي بنسبة 100 في المائة أي وصولهم الى نحو 500 ألف سائح في عام 2016.. مشيرا الى أن الهيئة ستعمل على تعريف الهنود بشكل أوسع بأبوظبي وخصوصا خططها في مجال السياحة الترفيهية والثقافية والتجارية من خلال التعريف بخطط أبوظبي للتوسع في بناء المنشآت الترفيهية على غرار مدن الألعاب والمدن المائية وبناء المتاحف العالمية اللوفر وجوجنهايم ومتحف الشيخ زايد الى جانب بناء الأسواق التجارية الكبرى على غرار ياس مول في جزيرة الريم والمارية.

اهتمام سياحي

من جانبه أكد ناصر النويس رئيس مجلس ادارة شركة روتانا للفنادق ومقرها أبوظبي اهتمام الشركة بالسوق الهندي الذي يتمتع بمعدلات نمو كبيرة.. ولفت الى أن شركة روتانا بدأت الدخول الى السوق الهندي فعليا من خلال فندق سنترو الذي سيكتمل انشاؤه في غضون العامين القادمين. من جانبها أكدت سيدة الأعمال فاطمة الجابر عضو مجلس ادارة مجموعة الجابر أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للهند ستفح آفاقا واسعة أمام الشركات الامارتية للعمل في السوق الهندي الواسع والذي يشهد معدلات نمو قوية.. وقالت إن مجموعة الجابر «منفتحة على أي فرصة استثمارية لها في الهند والمساهمة في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وذلك انطلاقا من الدعم الذي توفره الدولة للشركات الوطنية وانطلاقا من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها في قطاعات الأعمال المختلفة».

من جانبه أكد الدكتور ب آر شيتي رئس مجلس ادارة مجموعة من الشركات العاملة في المجال الصحي في ابوظبي اهمية زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الحالية للهند.. وقال «إن هذه الزيارة كانت لدي حلما وقد تحقق» وقد عملت لفترات طويلة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للمساهمة في توطيد عرى الصداقة والتعاون بين الامارات والهند.

وأضاف «لقد جئت الى دولة الامارات قبل سنوات طويلة وأنا لا أمتلك فلسا واحدا وبدأت فيها أعمالي التي شهدت تطورا كبيرا بدعم من اخواني في الامارات حتى باتت شركاتنا معروفة اقليميا وعالميا».