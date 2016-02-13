زيارة ولي عهد أبوظبي تتصدر عناوين الصحف الرئيسية في الهند

تصدرت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الهند، عناوين الصحف الرئيسية الهندية أمس.

وقالت صحيفة «بزنس انسايدر» إن اتفاقيات التوسع الاقتصادي وخاصة النفطية منها، والاتفاقيات التي كانت في مجال الطاقة المتجددة تعتبر من أهم محاور المناقشات.

وقالت الصحيفة إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر بالنسبة للهند دولة مهمة حيث تحصل على 9.4% من حاجاتها من النفط من الإمارات، وأبرزت اتفاق البلدين على زيادة الاستثمارات المشتركة في قطاع البترول وإقامة مشاريع مشتركة.

وأبرزت المكانة المتقدمة التي تشغلها الإمارات في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية كافة. فهي تحتل موقعاً هاماً في عالم الطاقة، من خلال صناعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، وقوتها المالية تؤهلها للاستثمار في بلدان متعددة.

كما أن موقعها الاستراتيجي يشكل ميزة أخرى، حيث تعتبر الهند مناخاً استثمارياً هاماً، ناهيك عن كونها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ولهذا، إلى جانب قوتها الاقتصادية، فإن الهند تحتل مراكز متقدمة في سلم التصنيفات العالمي، وتعد واحدة من بين أكبر 20 اقتصاداً عالمياً.

وأردفت الصحيفة أن قادة البلدين أدركا العوامل المتعددة التي جمعت البلدين معاً، وأقرا بالمزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التقارب السياسي والاقتصادي. ويتجلى ذلك بوضوح من خلال وجود جالية هندية ضخمة في الإمارات، تقدر بنحو 2.6 مليون نسمة. .

وبدورها أبرزت صحيفة «تايمز أوف أنديا» الزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند، وقالت إن هذه الزيارة من شأنها تعزيز الاقتصاد الهندي. وأضافت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حريص على إقامة علاقات قوية مع الهند، وخاصة في ضوء فرص التعاون الهامة القائمة بين البلدين، والتغير الإقليمي والعالمي الذي يتطلب تعاوناً وتفاهماً بين البلدين.

ونقلت قول سموه بأن الهند قوة إقليمية وعالمية مؤثرة لها دور في مسائل الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشادت صحيفة «بي دبليو بزنس وورلد» الهندية بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند والتي تمخضت عنها نتائج باهرة، تمثلت في توقيع اتفاقيات تجارية في الأمن الالكتروني والبنية التحتية والاستثمار في البنية التحتية والتأمين.

وأضافت أن مودي قام بزيارة إلى الامارات في شهر أغسطس من العام الماضي، تقرر خلالها تعزيز العلاقات بين البلدين وصولاً إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وكانت شركة أدنوك وقعت اتفاقية تخزين للنفط الخام في منصة التخزين الاستراتيجي في الهند، وتأمل الهند في جذب جزء كبير من الاستثمارات في قطاعات رئيسية، كما أشارت الصحيفة إلى اعتزام الدولة اطلاق مسبار إلى الفضاء وأعربت الحكومة الهندية عن استعدادها للتعاون في هذا المشروع.

وقال موقع سيفي إن سموه أعرب عن سعادته بزيارة الهند، قائلاً إن الإمارات ترتبط بعلاقات خاصة مع الشعب الهندي تعود إلى قرون عدة، وتابع الموقع أن سموه أضاف بأن هذه العلاقة عميقة الجذور وساهمت في تعزيز روابط الصداقة التي تربط البلدين معاً.