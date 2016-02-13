عائلتا كاردشيان وجينر تدعمان عرض Yeezy

عرَض كانيي ويست Kanye West، زوج كيم كاردشيان Kim Kardashian، مجموعته من أزياء Yeezy، في موسمها الثالث، في ماديسون سكوير غاردن، في مدينة نيويورك، الليلة الماضية، حضرته عائلتي كردشيان وجينر، بالإضافة إلى رئيسة تحرير مجلة Vogue، أنا وينتور، والعارضات كارلي كلوس، و بيلا، وجيجي حديد.

شهد عرض Yeezy أزياء غير مألوفة، وختمته عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل بإطلالة شرف.

تميز العرض، خلافاً لمعظم عروض أسبوع الموضة في نيويورك، التي تحضرها أغلبية ساحقة من النساء، بحصة عادلة من حضور الرجال، الذين أتوا لرؤية أحدث إبداعات مغني الراب، ولسماع ألبومه الجديد، Life of Pablo، الذي تردّدت أغنياته أثناء الحدث.

وصل أفراد عائلتي كردشيان وجينر إلى قاعة ماديسون سكوير مرتديات أزياء متطابقة، طغى عليها اللون الأبيض، واعتمدوا أزياء من المجموعة الجديدة، إلا أن الأضواء توجّهت طبعاً نحو كيم كردشيان، التي وضعت باروكة باللون الأشقر، وارتدت تصميماً يضجّ بالإثارة، تميّز بقَصة منخفضة عند منطقة الصدر، وألقت على كتفيها معطفاً طويلاً؛ الأمر الذي خبّأ منحنياتها إلى حدّ ما.

من ناحيتهما، اعتمدت الأختان الصغيرتان لكيم، كيندال وكيلي جينر، على التوالي، فستانين، كان الأول منهما قصيراً وممزّقاً، من الصوف، والثاني كان في الجزء الأعلى منه من القماش الشفّاف المرصّع بالحبيبات اللامعة. أما كلوي وكورتني ففضّلتا الجمبسوت بين اللونين الحيادي والشفاف اللامع، وكان لافتاً حضور لامار أودوم، زوج كلوي، إلى جانبها في أول إطلالة لهما معاً، بعد تعافيه من محنته الصحية.

وبالنسبة إلى ابنة كيم، نورث، فقد ارتدت هي الأخرى معطفاً من الريش باللون الأبيض، في حين اعتمدت الجدّة كريس جينر تصميماً ضيّقاً ومميّزاً، أرفقته بمعطفٍ ضخم.

وأخيراً، يأتي حضور كايتلن جينر المدوّي، إذ ارتدت تصميماً ممزّقاً شبيهاً بذاك الذي اعتمدته ابنتها كيندال.

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