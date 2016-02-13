ماذا جرى مع رابح صقر ووليد الشامي ومطرف المطرف في افتتاح "فبراير الكويت"؟

انطلقت أمس فعاليات مهرجان "فبراير الكويت" الذي تنظمه شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات ومركز عبدالله الرويشد، للعام الثاني على التوالي والتقى نجوم الأغنية الخليجية الثلاثي رابح صقر ووليد الشامي ومطرف المطرف في حوار فني استثنائي ، وعاش الجمهور ليلة مميزة مع هؤلاء النجوم الثلاثة.

وكانت البداية مع نجم الحفل الفنان الكويتي مطرف المطرف الذي قدمته المذيعة مي محمود في أول طلة لها عبر حفلات ضخمة، وقبل أن ندخل في تفاصيل وصلته الناجحة يجب أن نشير إلى الدعم الذي تقدمه "روتانا" لهذا الفنان الشاب الذي استطاع وبفترة وجيزة أن يكون أحد أبرز الفنانين الكويتيين. قدم المطرف باقة من أغنياته مفتتحاً وصلته بأغنية كويتية "في حب الكويت". بعدها قدم"غرام وعشق، لبيه، حسافة، وبت متيم، عال" ليشدو بعدها بواحدة من أغاني السعودي عبدالمجيد عبدالله وأغنية "كيف اسيبك" وبعدها قدم "زينة" ثم شدا بواحدة من روائع الراحل والده يوسف المطرف ليذكرنا بزمنه وزمن الفن العدني بأغنية "ليش يا ظالم" وأكمل سهرته بأغنية "خله فؤادي، خسارة، آخر كلام". وتوقف المطرب دقائق ليوجّه تحية للصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر وشكره على دعمه المتواصل. من ثم ختم وصلته بأغنية "ولا راح الأمل" ليؤكد مرة أخرى مطرف المطرف أنه ابن "ذاك الاسد".

ثم أطلّ وليد الشامي ليبحر في أجواء من الرومانسية فغنى "ما انتظرتك، اصلي" بعدها قدم واحدة من أجمل الأغاني العراقية للفنان ياس خضر أغنية "مرينا بيكم حمد" ثم باقة من أغنياته وهي "سافرت، بعدها غنى برومانسية عالية "مجنوني" و"اهلا وسهلا والف بسم الله" وختم أمسيته بأغنيتين سريعتين ليتجاوب معه الحضور بشكل ملفت وهما "سيبه، هذا حبيبي".

وفي أجواء لم تخل من الانسجام والحماس وسط حضور جماهيري كثيف، استمتع الجمهور حتى الرابعة صباحاً بأفضل أغنيات النجم السعودي رابح صقر الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وحينما اعتلى صقر المسرح ألقى على الجمهور التحية الخاصة به، واستقبله حشد كبير من الجمهور استقبالاً لم يخل من التصفيق و"الصفير"خاصة أنه أطل بأشهر أغنياته "صابرين" وقدم باقة من أغنياته وهي "قمة الأخلاق، اسمع كلام، مغرورة، هذا ذنبي" وبدأ تدريجياً في التفاعل مع الحضور حتى قدم "لا حول" و"في منتهى الرقة" وختم السهرة بأغنية "يا دار".

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