وفاة الكاتب محمد حسنين هيكل مجرد شائعة

نفى نقيب الصحفيين في مصر يحيى قلاش الأخبار التي تم تداولها حول وفاة الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل.

وأضاف قلاش أن هيكل يتناول العلاج الآن فى منزله، وخبر رحيله لا يمت للواقع بصلة.

وكان الكاتب الصحافي المصري صلاح منتصر قد أعلن عن تدهور الحالة الصحية للكاتب محمد حسنين هيكل، مؤكداً أن حالته حرجة وتدعو للقلق.

وقال منتصر إن هيكل يمر بأزمة صحية شديدة، مناشداً المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري بالسماح لابنه حسن، الموجود خارج البلاد والمدرج اسمه على قوائم ترقب الوصول تنفيذا لأمر قضائي صدر ضده، الحضور إلى مصر ليكون إلى جانب والده مع شقيقيه.

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