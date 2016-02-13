يبدو أن الفنانة أصالة تعيش أزمة ضمير بسبب تسرعها الذي يسبق تفكيرها، ويدفعها إلى نشر أشياء قبل مراجعة ضميرها، ولكنها عندما تعود وتفكر ملياً تكتشف انها كانت مخطئة ومتسرعة جداً، ولذلك لا تلبث أن تشعر بالندم وتمسح ما كتبته، حتى أنها وجهت إعتذاراً لكل من أخطأت بحقه.

أصالة كتبت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام""يا إلهي خفّف اندفاعى، (الحقيقة صعب علىّ الانستجرام صعب تويتر وصعب كل شئ بسهولة بدّي وصله)، فأنا سريعة التفكير حتى هو أسرع من مراجعة ضميرى، ولهذا أمسح بعض الرسائل أو الفضفضات لأنّها كلمات متسرّعة يجب أن تنسحب، وأعتذر".

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