لماذا غضبت معجبات كيفانش تاتليتوغ من عروسه؟

لا تزال معجبات النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند مصدومات بخبر زواجه المفاجىء، خصوصاً أنهنّ لم يتوقّعن أن تنتهي علاقته بحبيبته مصممة الأزياء التركية باشاك ديزير بالزواج، وتوقّعوا لها نهاية حتمية كمعظم علاقاته.

فقد اعتبرت بعض معجبات مهند الغيورات أن باشك غير مناسبة له، وأنها أقل جمالاً وأكبر سناً من حبيباته السابقات، رغم أنّ حبيبته الأولى الممثلة ميلتم جومبول كانت أكبر منه بسنوات.

وانتقدت بعض المعجبات اقتران مهند بامرأة مطلقة أي أنه زوجها الثاني وليس الأول.

وسط هذه الأجواء، يبدو كيفانش سعيداً جداً بقرب دخوله نادي الأزواج بعد صديقيه المقربين الرياضي ويسلي شنايدر، والممثل كيفانش كاسابالي الشهير بجميل، حيث قام وخطيبته باشاك في نهاية شهر يناير بزيارة السفير التركي حقي عقيل في باريس من أجل تنظيم حفل زفافه يوم 19 فبراير الذي يصادف بعد أسبوع عيد الحب في السفارة التركية في باريس، قبل الإنتقال للإحتفال رسمياً مع المدعوين.

ولبى خلال الزيارة دعوة عشاء خاصة من السفير التركي وأعضاء رابطة تركيا لسيدات الأعمال.

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