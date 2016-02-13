ميدو يوجه رسالة قوية إلى مرتضى .. ' لست أنا من يحدث معه ذلك وسأعلمك الاحترام '

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق رسالة قوية إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قائلا: "سأعلمك كيفية الاحترام".

مرتضى منصور قرر إقالة أحمد حسام ميدو عقب خسارة الزمالك أمام الأهلي في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وتحدث ميدو بقوة عن مرتضى منصور قائلا" لست أنا من يعلم خبر إقالته من وسائل الإعلام. لست أنا ولا حازم إمام".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية مع قناة الحياة 2 "رحيلنا بتلك الطريقة على نادي الزمالك لن يمر عليك وعلى أولادك بمرور الكرام".

وأوضح "في الوقت المناسب سأكشف كل شيء. ولست أنا من يحدث معي ذلك. ولست أنا من أعامل بتلك الطريقة".

وأكمل حديثه قائلا: "كان على الأقل يجب عليه إخبارنا باستقالتنا وليس نعرف ذلك في الإعلام".

وأتم "لست أنا من يتم معاملتي بلا احترام. وسأجعلك تتعلم كيفية الاحترام".