بالفيديو – ليلة رائعة ختامها حزين.. صلاح يسجل ويصنع في فوز ثلاثي لروما

قدم محمد صلاح لاعب روما كل شيء في كرة القدم في المباراة التي جمعت فريقه بكاربي وقاد الذئاب للفوز بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما.

وحل روما ضيفا على كاربي في إطار الجولة 25 من الدوري الإيطالي يوم الجمعة.

وشهدت المباراة تسجيل صلاح لهدف وصناعته للهدفين الآخرين ليقود الذئاب لاحتلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة.

فيما تجمد رصيد كاربي عند 19 نقطة يحتل بهم المركز الـ18.

البداية كانت في الدقيقة 44 كاد صلاح أن يسجل هدفا بعدما تسلم تمريرة من إيدن دجيكو داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 56 حيث تسلم صلاح الكرة من الناحية اليسرى وتوغل لمنتصف الملعب قبل أن يمرر الكرة للوكاس دين الذي سدد صاروخية بيسراه في الشباك مسجلا الهدف الأول لروما.

ولكن بعد خمس دقائق فقط أدرك كاربي التعادل عن طريق كيفن لاسانيا.

وفي الدقيقة 83 انطلق صلاح من الناحية اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية لجيكو الذي لم يتوان عن إيداع الكرة في الشباك.

وبعد دقيقتين فقط استغل صلاح تصدي حارس كاربي لتسديدة من رادجا ناينجولان ليسجل الكرة في الشباج مسجلا الهدف الثالث.

ولكن لم تكتمل الليلة الرائعة لصلاح حيث سقط مصابا بدون تدخل من أي من لاعبي كاربي وخرج مستبدلا.

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