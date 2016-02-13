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ربة منزل تقتل زوجها بسبب خلافات أسرية فى دمياط

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ربة منزل تقتل زوجها بسبب خلافات أسرية فى دمياط ربة منزل تقتل زوجها بسبب خلافات أسرية فى دمياط
أقدمت ربة منزل على قتل زوجها ،فى قرية عزبة اللحم، بمركز دمياط ،بسبب خلافات أسرية .

وبدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقى رجال مباحث دمياط ، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام سيدة بقتل زوجها مستخدمة سكينا ، وفرت هاربة من المنزل.

وتمكن رجال مباحث مركز دمياط ، برئاسة المقدم أحمد سلامة ، من تعقبها وتم إلقاء القبض عليها وتبين أنها تدعى "هيام .ع.ب"، 30 سنة ،ربة منزل ،من منطقة الشهابية بمدينة دمياط، واعترفت بقتلها زوجها "محمد ف ا" 35 سنة، نجار ، بسبب خلافات زوجية بينهما وذلك باستخدام سكين سلمته لرجال المباحث.

تم نقل المتوفى إلى مستشفى دمياط العام، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

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مصر 365