ربة منزل تقتل زوجها بسبب خلافات أسرية فى دمياط

أقدمت ربة منزل على قتل زوجها ،فى قرية عزبة اللحم، بمركز دمياط ،بسبب خلافات أسرية .

وبدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقى رجال مباحث دمياط ، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام سيدة بقتل زوجها مستخدمة سكينا ، وفرت هاربة من المنزل.

وتمكن رجال مباحث مركز دمياط ، برئاسة المقدم أحمد سلامة ، من تعقبها وتم إلقاء القبض عليها وتبين أنها تدعى "هيام .ع.ب"، 30 سنة ،ربة منزل ،من منطقة الشهابية بمدينة دمياط، واعترفت بقتلها زوجها "محمد ف ا" 35 سنة، نجار ، بسبب خلافات زوجية بينهما وذلك باستخدام سكين سلمته لرجال المباحث.

تم نقل المتوفى إلى مستشفى دمياط العام، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.