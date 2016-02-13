بالفيديو.. ميدو يواصل هجومه: مرتضى جعل الفريق يعتمد على شيخ بـ 7 ألاف فى الماتش

قال أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، كان يتدخل بشكل مباشر فى العمل الفنى، مضيفا: "لو جوزيه مورينيو اشتغل مع الراجل ده مش هينجح".>وأوضح ميدو فى برنامج سيف زاهر، أن مرتضى منصور كان يطالبهم بعدم مشاركة باسم مرسى ومحمود كهربا وأحمد دويدار، وغيرهم من اللاعبين بداعى أعمال السحر التى تعرض لها اللاعبون.

وأضاف، أمتلك صوراً تثبت أن نادى الزمالك اعتمد الموسم الماضى بأكمله على الشيوخ وأعمال السحر والشعوذة، مؤكداً أن هناك شيخ كان يلازم الفريق الكروى فى جميع مبارياته ويتقاضى 7 ألاف جنيه، مشيراً إلى أن أحمد وأمير مرتضى لهم دور فى تلك الأحداث، وسيتم كشف المستور فى الوقت المناسب.

>وأكد ميدو، أن مرتضى كان يقوم بإرهاب اللاعبين وتهديدهم بامتلاكه صوراً لهم مع بعض البنات، مما أدى إلى بكاء اللاعبين ومطالبتهم بالرحيل عن النادى.

- هجوم ساحق من ميدو لـ"مرتضى منصور" مع سيف زاهر: "هعلمك أزاى تحترم الناس"