بالفيديو – العارضة تقول لا لصلاح

انفجر أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك في وجه مرتضى منصور في ظهوره الأول عقب إقالته عن الفريق.

الزمالك خسر أمام الأهلي بثنائية مقابل لاشيء في قمة الجولة الـ17 قبل أن يقرر مجلس إدارة النادي إقالة ميدو.

وأطلق ميدو في ظهوره التليفزيوني الأول عقب الإقالة رصاصات قوية تجاه مرتضى منصور قائلا: "مرتضى منصور تدخل في عملي فنيا بشكل مباشر".

وأوضح "أمام سموحة، جعل علاء مقلد يقول لنا بين شوطي المباراة ألا ندفع بمحمد إبراهيم".

وأكمل حديثه قائلا: "قال لي: لا ندفع بباسم مرسي لأنه (معمول له سحر) وكذلك محمود عبد المنعم كهربا وأحمد دويدار".

السحر والشعوذة

وكشف ميدو امتلاكه لصور تثبت اعتماد مرتضى منصور على "السحر والشيوخ منذ الموسم الماضي".

وقال ميدو: "يتواجد شيخ في نادي الزمالك في كل المباريات ويحضر كل المباريات ويحصل على راتب 7 ألف جنيه".

وأتم "نعم ما أقوله صحيحا ولدي كامل الصور التي تثبت ذلك. وسأكشف كل شيء قريبا. بخصوص مرتضى وأمير وأحمد مرتضى منصور".

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