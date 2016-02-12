ضبط 3 صبية تخصصوا فى سرقة الدراجات النارية بمطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط 3 صبية متهمين بالوقوف وراء وقائع سرقة الدراجات النارية والـ"تروسيكلات" بمطروح.

كانت معلومات قد وردت عن قيام "عبد العز. ح. ع" 17 سنة عاطل، و"مصطفى. أ. م" 16 سنة عاطل، مقيمان بعزبة السلام و"عبد الرحمن. أ. ي" 19 سنة طالب، مقيم بمنطقة الكيلو 4، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات البخارية، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ضُبِطوا جميعًا.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، اعترفوا بارتكابهم واقاعة المحضر رقم 1753 لسنة 2016 جنح قسم مطروح، بتاريخ 7/2/2016 عن بلاغ رمضان حناوي محمد أبو قوطة، بسرقة تروسيكل خاصته، رقم 6881 ج هـ س، ماركة دلتا أحمر اللون موديل 2013 من أمام منزله الكائن بمنطقة الكيلو 4 بمطروح. وضُبِطَ التروسيكل بإرشاد المتهمين، وبعرضه على المُبَلِّغ أكد أنه ذات التروسيكل المبلغ بسرقته.