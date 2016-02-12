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وزير الخارجية التركى: الروس يستهدفون مدارس ومستشفيات فى سوريا

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وزير الخارجية التركى: الروس يستهدفون مدارس ومستشفيات فى سوريا وزير الخارجية التركى: الروس يستهدفون مدارس ومستشفيات فى سوريا
قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة إن روسيا تستهدف المدارس والمستشفيات فى إطار حملة القصف التى تشنها فى سوريا.

وفى كلمة أمام مؤتمر أمنى فى مدينة ميونيخ ألقى تشاووش أوغلو المسؤولية بشكل مباشر على موسكو عن موجة من عشرات الآلاف من الأشخاص الذين وصلوا الحدود التركية مع سوريا خلال الأسبوع المنصرم.
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