وزير الخارجية التركى: الروس يستهدفون مدارس ومستشفيات فى سوريا

قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة إن روسيا تستهدف المدارس والمستشفيات فى إطار حملة القصف التى تشنها فى سوريا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفى كلمة أمام مؤتمر أمنى فى مدينة ميونيخ ألقى تشاووش أوغلو المسؤولية بشكل مباشر على موسكو عن موجة من عشرات الآلاف من الأشخاص الذين وصلوا الحدود التركية مع سوريا خلال الأسبوع المنصرم.
وفى كلمة أمام مؤتمر أمنى فى مدينة ميونيخ ألقى تشاووش أوغلو المسؤولية بشكل مباشر على موسكو عن موجة من عشرات الآلاف من الأشخاص الذين وصلوا الحدود التركية مع سوريا خلال الأسبوع المنصرم.
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