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نقابة المهن التمثيلية تعلن تضامنها مع الأطباء

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نقابة المهن التمثيلية تعلن تضامنها مع الأطباء نقابة المهن التمثيلية تعلن تضامنها مع الأطباء

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب أشرف زكي، بيانًا تضامنيًا، مع الوقفة الاحتجاجية لأطباء ضد انتهاكات المهنة من قبل بعض أفراد الشرطة.

وجاء البيان الذى نشرت الصفحة الرسمية نسخة منه كالآتي: بيان من نقابة المهن التمثيلية تضامنًا مع نقابة الأطباء:
> “النقابات مؤسسات تهتم بمصالح أعضائها وتحافظ على تطور المهنة ونقابة المهن التمثيلية تتضامن مع نقابة الأطباء في دفاعها عن أعضائها وفي حقها في إيجاد حماية لهم لكي يمارس أعضاؤها المهنة في حرية وأمان”.

وأضاف البيان: “نناشد جميع الأطراف في معالجة تلك المشكلة بهدوء وتعقل فالجميع يشكل نسيج هذا الوطن ونعمل جميعًا على إعلاء حب الوطن ولن يكون هناك طرف مستفيد في حالة التصعيد، والله الموفق والمستعان”.

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