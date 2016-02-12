السفارة المصرية في أوكرانيا تنجح في العثور على الطالب المصري المختفي منذ أيام

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية في أوكرانيا نجحت في العثور على الطالب المصري جون عادل طلعت بعد أن عثرت عليه الشرطة الأوكرانية على بعد 100 كلم من مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، حيث كانت السفارة قد تلقت أمس اتصالا من السيد مجدي سامي يفيد بعدم قدرته على التواصل مع ابن أخته الطالب المصري منذ يوم الأحد 7 فبراير الماضي، والذي يتواجد بمدينة أوديسا، حيث يدرس بجامعة العلوم الإنسانية (تخصص إخراج).

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السفارة المصرية في أوكرانيا قامت على الفور بناء على ذلك بإجراء اتصالات مكثفة شملت إدارة جامعة العلوم الإنسانية، حيث أفاد عميد الكلية، التي يدرس بها الطالب، بتغيبه منذ أسبوعين عن الجامعة، وأن إدارة الجامعة قد أبلغت عن اختفائه لجهات الأمن والمستشفيات، علما بأن الطالب غير مقيد بسجلات البعثة ولم يتقدم بطلب لوضعه تحت الإشراف العلمي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اتصالات السفارة التي كللت بالنجاح في العثور عليه شملت وزارة الخارجية الأوكرانية والجهات الأمنية المعنية للتعرف على ملابسات اختفائه والبحث عنه، بالإضافة إلى التواصل مع بعض زملاء الطالب المصري والسفارة الاوكرانية بالقاهرة لتسهيل دخول عائلة الطالب الي أوكرانيا خلال فترة البحث عنه.

واختتم ابو زيد تصريحاته، مشيرا الي أن وزارة الخارجية تتابع مع السطات الاوكرانية حاليا احراءات تسليم الطالب المصري لذويه بمجرد وصول أسرته إلى أوكرانيا، حيث قامت السفارة بإيفاد سيارة لإحضاره إلى مقر السفارة بالعاصمة كييف على بعد 600 كلم من مكان تواجده من أجل رعايته حتى تسليمه لأسرته.