.Tiffany & Co تحمل هدايا يوم الحب لكِ.. وله!

مجدداً تضع علامة .Tiffany & Co لمساتها الساحرة على إطلالاتنا، وتحديداً في واحدة من أكثر المناسبات شاعرية بالنسبة إلينا: يوم الحب.

ولهذه المناسبة، تقدّم .Tiffany & Co مجموعة من أحدث إصداراتها لتكون هدية للمرأة والرجل. فمن خلال مجموعاتها الجديدة التي قدّمتها بحلّة مبتكرة وعصرية، تغني هذه العلامة إطلالة المرأة في هذا اليوم لتسحر شريكها بأناقتها وجمالها. وتتميّز القطع في هذه المجموعات بأنها فخمة وعملية في الوقت نفسه بحيث تزيد من أناقة المظهر ويمكن التزيّن بها ليلاً ونهاراً.

أما بالنسبة إلى الرجل، فتهديه .Tiffany & Co ساعة Tiffany CT60 المتوافرة باللون البني والكحلي والرمادي والأسود وكذلك بالستانلس ستيل، لتضيف لمسة من الأناقة الكلاسيكية على إطلالته. بالإضافة إلى إصدار آخر هو ساعة East West ذات التصميم العصري والمتوافرة أيضاً بعدة ألوان.

بإمكانكما الاطلاع على الصور أعلاها لاختيار هديتكما من مجموعة .Tiffany & Co ليوم الحب.